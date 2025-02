Palermo, si parte dal Mantova: cinque incontri per decidere il futuro

Cinque partite per il futuro, cinque partite per mostrare la voglia di risalire la china sperando di raggiungere i tanto agognati playoff. Il Palermo si prepara una serie di gare, a partire da domenica contro il Mantova, che potrebbe portare al tanto sperato (e mai arrivato) filotto in campionato.

Saranno quattro incontri abbordabili, più una big prima della sosta. Intanto, si parte dal Mantova che ha totalizzato un solo punto nelle ultime tre uscite. Poi, il Cosenza, sul fondo della classifica, e il Brescia.

C’e anche la Sampdoria che ha avuto un torneo al ribasso nonostante venga da due successi. Infine, la Cremonese: vero banco di prova, con Dionisi che spera di ripetere la vittoria di fine agosto. Lo riporta il Giornale di Sicilia che è sicuro: “C’è in ballo il futuro”.