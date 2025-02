Trapani, Antonini: “Inguardabili, queste partite vanno vinte”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha commentato tramite un tweet il pareggio arrivato in casa contro il Sorrento, sfogandosi in maniera decisa. Questo pareggio ha alimentato il malcontento del presidente, dopo che il Trapani è stato eliminato dal Rimini in Coppa Italia Serie C per 3 – 0.

“A chiusura di una settimana ORRIBILE , Una partita inguardabile. Migliore in campo il giocatore con la maglia numero 100, La Noia. Nothing else.. Non si possono non vincere queste partite..”

Il Trapani sta vivendo un periodo molto complicato, dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C la squadra non ha saputo reagire. La società granata adesso si trova al nono posto in classifica a quota 39 punti, con la zona alta della classifica che si allontana sempre di più.





Nella prossima sfida il Trapani sfiderà in trasferta il Messina con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rilanciarsi in campionato.

