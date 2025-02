Palermo – Mantova 2 – 2, Dionisi e Magnani in mixed zone / VIDEO

Il Palermo pareggia in casa contro il Mantova: al Barbera il match finisce 2 – 2 con i rosanero che finiscono in 10 uomini. Alessio Dionisi e Giangiacomo Magnani commentano la sconfitta in mixed zone.

“Se vogliamo arrivare ai playoff dobbiamo fare di più. Sul cambio di Pohjanpalo…“, ha affermato Dionisi in conferenza stampa.

“Due gol in pochi minuti sono difficili da spiegare, in dieci è un po’ finito tutto“, ha affermato Ranocchia.