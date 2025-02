Cosenza – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, interviene in conferenza stampa nell’antivigilia della gara contro il Cosenza. Una sfida delicatissima per i rosanero, che non vincono da quattro partite.

ORE 15.15 – “La settimana deve procedere come sempre. Mancano le vittorie, non è stato l’inizio del 2025 che avremmo voluto. È il momento di vincere, c’è poco da dire. Non contano solo tattica e tecnica, dobbiamo pareggiare la volontà dell’avversario. Abbiamo un po’ di defezioni, in difesa non siamo tanti, però non ci nascondiamo dietro un dito. Abbiamo qualità e caratteristiche per sostituire chiunque. La squadra mi è piaciuta in settimana, dobbiamo trasferire in partita quello che facciamo in allenamento”.

