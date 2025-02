Verso Cosenza – Palermo, la conferenza stampa di Dionisi / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa all’anti vigilia della gara contro il Cosenza, crocevia fondamentale non solo per i rosanero ma anche per il tecnico in prima persona.

Il tecnico ha provato ad allontanare il pessimismo che in questo periodo ha travolto i rosanero, cercando di concentrarsi sugli aspetti positivi, pur riconoscendo la difficoltà del momento.

“Mancano le vittorie, non è stato l’inizio del 2025 che avremmo voluto. È il momento di vincere, c’è poco da dire. Non contano solo tattica e tecnica, dobbiamo pareggiare la volontà dell’avversario”, ha detto Dionisi tra le altre cose.





LE PAROLE DI DIONISI IN CONFERENZA STAMPA