Spezia, D’Angelo: “Impensabile ottenere 15 punti di distacco dalla quarta”

L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha risposto in conferenza stampa sulla possibilità di ottenere una distanza siderale dal quarto posto evitando dunque il cammino mai semplice dei playoff.

“Credo che 15 punti di distanza dalla quarta sia praticamente impossibile ottenerli e non dobbiamo pensarci, tutti hanno sottoscritto questo regolamento e poco importa se sia giusto o meno – ha commentato il tecnico -. Noi, come il Pisa, stiamo facendo un ottimo campionato, ma ora è prematuro pensare alla fine, ma dobbiamo guardare solo alle partite che mancano, a partire da domenica, perché noi possiamo incidere solo in occasione delle nostre gare”.

La squadra ligure, attualmente a +9 dalla Cremonese quarta in classifica, sarà impegnata domenica, 23 febbraio nella sfida tutt’altro che scontata contro il Catanzaro di Fabio Caserta, il tutto in un Picco che si preannuncia quasi sold-out.





