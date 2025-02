Pescara, Lancini: “I playoff sono un campionato a parte, possiamo trasformarci”

Edoardo Lancini, ex difensore del Palermo e da gennaio in forze al Pescara, ha commentato il campionato degli abruzzesi focalizzando le sue attenzioni sul probabile percorso playoff che attende lo stesso centrale di difesa allenato da Silvio Baldini. I due sono stati protagonisti in rosanero della cavalcata verso la Serie B nel 2022, culminata proprio tramite le fasi finali.

“Come dice il mister possiamo anche arrivare decimi, ma poi quando arriviamo ai playoff ci possiamo trasformare perché poi lì è un campionato a sé, quindi noi dobbiamo arrivarci come stiamo lavorando molto bene – dice Lancini -.

“Mi sento giovane dentro perché ho ancora tanti anni davanti e spero di fare il massimo soprattutto qua a Pescara e di riuscire a lasciare il segno. Per Baldini siamo tutti titolari, quindi Anche se non ho giocato, mi sono sentito importante sin da subito”, ha concluso.





LEGGI ANCHE

DIONISI:”SI PARLA SOLO DEI PROBLEMI”