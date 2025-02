Toscano: “Con l’Altamura servirà il miglior Catania”

Il tecnico del Catania, Domenico Toscano, è intervenuto in conferenza stampa all’anti vigilia del match di domenica, 23 febbraio in casa dei pugliesi dell’Altamura attualmente quattordicesimi in classifica a -6 proprio dagli etnei.

“L’Altamura è squadra dinamica, da prendere con le pinze. Servirà il miglior Catania, come quello visto a Monopoli per venire a capo di questa partita – ha commentato l’allenatore -. Loro vengono da una buonissima partita, vivono un ottimo momento ma ormai tutte le partite sono toste e difficili, ognuno spinge per raggiungere gli obiettivi e le gare a disposizione diminuiscono”.

Toscano è tornato a parlare inoltre della partita pareggiata per 1-1 contro la Casertana: “Nel primo tempo non abbiamo sofferto. Nella ripresa, invece, i difensori hanno fatto bene le marcature preventive subendo poche ripartenze ma ho visto un Catania giocare con troppa frenesia. I cambi non hanno migliorato la situazione. Serviva gente con determinate caratteristiche e mancava perché non abbiamo l’organico al completo, fermo restando che è stato un brutto secondo tempo e dovevamo fare meglio“.





Il Catania è attualmente in piena corsa play-off, e una vittoria servirebbe ai siciliani per provare a conquistare il settimo posto occupato attualmente dal Giugliano a +1 in classifica.

