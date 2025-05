Cosenza, il miracolo playout è ancora possibile? Tutte le combinazioni

La vittoria contro il Bari ha regalato al Cosenza un’ultima, sottilissima speranza: evitare la retrocessione diretta in Serie C. La squadra di Massimiliano Alvini (con la breve parentesi tecnica di Belmonte e Tortelli) ha risposto con orgoglio, ma la penalizzazione di -4 punti pesa come un macigno su una classifica già critica.

Classifica Serie B: la situazione in coda

A due giornate dalla fine, ecco la situazione:

Cosenza : 30 punti

Cittadella : 35 punti

Salernitana e Sampdoria : 36 punti

Reggiana e Brescia: 38 punti

Se la classifica non cambiasse, Cosenza, Cittadella e Salernitana retrocederebbero in Serie C, mentre si giocherebbero i playout Reggiana – Sampdoria.





Cosenza salvo se… tutte le combinazioni

Il Cosenza può ancora raggiungere i playout se:

Fa almeno 7 punti nelle ultime tre partite (contro Südtirol, Cremonese, Juve Stabia )

E si verificano le seguenti condizioni: Il Cittadella perde tutte le prossime partite (Frosinone, Brescia, Catanzaro) La Salernitana raccoglie al massimo 1 punto La Sampdoria fa solo 1 o 2 punti La Reggiana perde due partite e pareggia l’ultima Il Brescia non vince mai



Così facendo, il Cosenza salirebbe a 37 punti e sfiderebbe la Reggiana ai playout, evitando la retrocessione diretta.

Ultime tre gare del Cosenza

Südtirol – Cosenza → 4 maggio

Cosenza – Cremonese → 9 maggio

Juve Stabia – Cosenza → 13 maggio

Servono punti e incastri perfetti

Il miracolo playout per il Cosenza è possibile, ma serve una combinazione quasi perfetta di risultati. La Serie B ha spesso regalato finali sorprendenti: i calabresi ci credono ancora, anche se la missione è al limite dell’impossibile.