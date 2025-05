Il Cosenza retrocede in Serie C con tre turni d’anticipo se… tutte le combinazioni

Il Cosenza è a un passo dalla retrocessione in Serie C e il verdetto potrebbe arrivare giovedì 1° maggio. Dopo la pesante sconfitta per 3 – 1 sul campo della Salernitana, i calabresi sono finiti all’ultimo posto in classifica, con un distacco di 8 punti dalla zona playout. Con quattro giornate rimaste, i Lupi hanno ormai pochissime possibilità di salvezza: la retrocessione potrebbe diventare matematica con tre giornate di anticipo.

Cosenza ultimo e in crisi profonda

Il Cosenza si trova in coda alla classifica di Serie B, con soli 28 punti all’attivo. La zona playout è lontana 8 lunghezze e i rossoblu hanno vinto appena 6 partite in tutta la stagione. A nulla sono serviti i cambi in panchina: l’effetto Alvini si è dissolto e ora l’unico obiettivo è ritardare il più possibile la matematica retrocessione.

Cosenza – Bari: l’ultima speranza per evitare la C

Il prossimo impegno sarà Cosenza – Bari, in programma giovedì 1° maggio allo stadio “Luigi Marulla”. Una gara che i calabresi devono vincere per evitare la retrocessione già questa settimana. In caso di pareggio o sconfitta, il Cosenza dipenderà dai risultati delle rivali, che potrebbero condannarlo aritmeticamente alla Serie C.





Tutte le combinazioni che condannano il Cosenza

Vediamo ora tutti gli scenari possibili che potrebbero decretare la retrocessione matematica del Cosenza in Serie C con tre giornate d’anticipo.

❌ Cosenza pareggia contro il Bari

Retrocessione aritmetica se:

Almeno due tra Reggiana, Sampdoria, Cittadella e Brescia vincono ;

Oppure Cittadella e Brescia pareggiano, e una tra Reggiana e Sampdoria vince.

📌 In questi casi, il distacco salirebbe a 10 o più punti dalla zona playout, irrecuperabile nelle ultime tre giornate.

❌ Cosenza perde contro il Bari

In caso di sconfitta, la retrocessione non è ancora aritmetica solo se si verifica questa combinazione:

Pareggio tra Brescia e Cittadella ;

La Reggiana non vince contro il Modena;

E almeno una tra Sampdoria, Cittadella e Brescia perde.

📌 Il Cosenza ha gli scontri diretti favorevoli con Brescia e Reggiana, che potrebbero quindi essere ancora raggiunte anche in caso di -9 a tre turni dalla fine.

I risultati da monitorare: le partite chiave per il destino del Cosenza

Oltre a Cosenza – Bari, ecco le tre partite da seguire per capire se i rossoblù saranno retrocessi:

Cittadella – Brescia

Modena – Reggiana

Sampdoria – Cremonese

Lo scontro diretto tra Cittadella e Brescia sarà particolarmente decisivo per valutare la classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti.

Cosenza, solo una vittoria per evitare la retrocessione immediata

Il messaggio è chiaro: l’unico modo per il Cosenza di evitare la retrocessione aritmetica il 1° maggio è battere il Bari. Solo così i Lupi manterrebbero una distanza recuperabile dalla zona playout, e rimanderebbero il verdetto almeno alla giornata successiva.

Nel frattempo, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo, dopo un confronto diretto tra il presidente Guarascio e i giocatori.

Cosenza in Serie C: un ritorno dopo 7 anni?

Se il peggio dovesse concretizzarsi, il Cosenza tornerebbe in Serie C dopo sette stagioni in Serie B. Una retrocessione figlia di errori tecnici, poca stabilità societaria e una rosa mai davvero competitiva.

Il tempo stringe, e l’aritmetica incombe: giovedì 1° maggio potrebbe essere il giorno della condanna definitiva.