Cremonese – Palermo, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Coppa Italia

Sabato 16 agosto il Palermo farà il suo debutto ufficiale stagionale con una vetrina d’eccezione: la sfida contro la Cremonese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia sarà infatti trasmessa in chiaro, gratis e in prima serata. Un’occasione speciale per i tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra di Inzaghi dopo un precampionato caratterizzato da un grande entusiasmo.

Cremonese – Palermo: data, orario e diretta tv gratis

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. La gara sarà visibile gratis su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), permettendo a tutti gli appassionati di seguire in diretta la prima uscita ufficiale della stagione 2025/26.

Oltre alla messa in onda televisiva, la partita sarà disponibile anche in streaming live su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it, offrendo così la possibilità di seguire il match ovunque, da smartphone, tablet o PC.





Coppa Italia: cosa c’è in palio

La vincente di Cremonese – Palermo accederà ai sedicesimi di finale, dove affronterà chi uscirà vittorioso dalla sfida Udinese – Carrarese. In caso di passaggio del turno, l’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24 settembre, con un altro match da dentro o fuori che potrebbe regalare grandi emozioni ai tifosi.

Per Inzaghi e i suoi uomini, questa gara rappresenta molto più di un semplice debutto: è il primo vero banco di prova per testare il nuovo assetto tattico, la condizione fisica e la mentalità vincente che il tecnico vuole trasmettere alla squadra.

