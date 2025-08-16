Cremonese – Palermo, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Coppa Italia
Sabato 16 agosto il Palermo farà il suo debutto ufficiale stagionale con una vetrina d’eccezione: la sfida contro la Cremonese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia sarà infatti trasmessa in chiaro, gratis e in prima serata. Un’occasione speciale per i tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra di Inzaghi dopo un precampionato caratterizzato da un grande entusiasmo.
Cremonese – Palermo: data, orario e diretta tv gratis
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. La gara sarà visibile gratis su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), permettendo a tutti gli appassionati di seguire in diretta la prima uscita ufficiale della stagione 2025/26.
Oltre alla messa in onda televisiva, la partita sarà disponibile anche in streaming live su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it, offrendo così la possibilità di seguire il match ovunque, da smartphone, tablet o PC.
Coppa Italia: cosa c’è in palio
La vincente di Cremonese – Palermo accederà ai sedicesimi di finale, dove affronterà chi uscirà vittorioso dalla sfida Udinese – Carrarese. In caso di passaggio del turno, l’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24 settembre, con un altro match da dentro o fuori che potrebbe regalare grandi emozioni ai tifosi.
Per Inzaghi e i suoi uomini, questa gara rappresenta molto più di un semplice debutto: è il primo vero banco di prova per testare il nuovo assetto tattico, la condizione fisica e la mentalità vincente che il tecnico vuole trasmettere alla squadra.
Dove vedere Cremonese – Palermo in sintesi
-
Data: sabato 16 agosto 2025
-
Orario: 21.15
-
Diretta tv: Italia 1 (canale 6 DTT)
-
Streaming: Mediaset Infinity e sportmediaset.it
-
Competizione: Coppa Italia – Trentaduesimi di finale