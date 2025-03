Cremonese, Vazquez si è operato dopo la rottura dello zigomo. Palermo a rischio?

Franco Vazquez, ex calciatore del Palermo in forze alla Cremonese, è stato operato a seguito della rottura dello zigomo rimediata nell’ultimo match che i grigiorossi hanno pareggiato per 2-2 sul campo della Carrarese. Il fantasista argentino era uscito in barella nel corso del secondo tempo facendo preoccupare i suoi tifosi, ma l’intervento cui è stato sottoposto è perfettamente riuscito.

In base ai tempi di recupero, potrebbe essere in dubbio la sua presenza nella gara tra Palermo e Cremonese in programma venerdì 14 marzo e valida per la 30esima giornata del campionato di Serie B.

IL COMUNICATO

Nelle scorse ore Franco Vazquez è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e contenzione della frattura scomposta a livello dello zigomo e della mascella. L’intervento eseguito eseguito presso il blocco della chirurgia maxillo facciale degli Spedali Civili di Brescia dal primario dottor Andrea Castellani e dalla sua equipe è perfettamente riuscito. Era presente il responsabile sanitario grigiorosso Diego Giuliani. Il calciatore proseguirà con l’iter riabilitativo concordato.





