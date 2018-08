Cristiano Ronaldo flop? Non scherziamo. Per il portoghese si tratta semplicemente di un periodo di adattamento ad un calcio molto diverso da quello spagnolo. L’assenza di gol dell’asso ex Real Madrid nelle prime due uscite stagionali della Juventus è una notizia, ma attenzione a darlo per “finito”.

NAPOLI: DE LAURENTIIS COMPRA GIORNALI PER ACCUSARE IL SINDACO

La Serie A è per un attaccante è tutto un altro mondo: niente difese improvvisate, nessuna squadra che gioca a viso aperto (specialmente se affronta la Juventus), pochi spazi liberi e poca cultura del gioco offensivo. Logico dunque, che anche un fenomeno come Cristiano possa risentirne e “frenare” nella quantità di gol.

Va comunque detto, che siamo solo alla seconda giornata di campionato, ci sono ancora 36 partite più Champions e Coppa Italia. Ronaldo è anche stato abbastanza sfortunato. Contro il Chievo un super Sorrentino ha negato la prima gioia bianconera e contro la Lazio ci ha dovuto pensare Strakosha, con una prodezza degna di un grande portiere.

Per non parlare dello sfortunato colpo di tacco, che ha portato al gol di Mandzukic. Se proprio Strakosha non avesse sfiorato di un centimetro il pallone, ingannando difatti Cristiano, staremmo parlando di tutt’altro.

Inoltre è giusto ricordare, che anche nella scorsa stagione l’attaccante della Juventus, non segnò in campionato fino al 14 ottobre contro il Getafe. Fino a quel momento, nella Liga, il miglior giocatore al mondo registrava zero alla voce gol segnati. Risultato finale? 26 gol totali in campionato e 44 stagionali in tutte le competizioni.

Insomma, si può anche giustificare un piccolo ritardo se poi si arriva a cifre del genere. Un altro punto a sua difesa è chiaramente la propensione offensiva che il Real aveva e che la Juve non ha. La squadra di Allegri segna meno, in genere e probabilmente anche quest’anno sarà così rispetto alle Merengues.

Appena Dybala, Douglas Costa e Cuadrado troveranno il top della forma, anche per Ronaldo sarà più semplice giocare e di conseguenza segnare. Le partite non le vince il singolo e se al Real poteva contare sull’appoggio di Benzema e Isco per segnare, anche i suoi compagni della Juventus non dovranno essere da meno.

LEGGI ANCHE:

SERIE A, PRIMA GIORNATA: TUTTI I RISULTATI LIVE