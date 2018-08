Sarà il debutto di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium ad aprire la seconda giornata di Serie A. La Juventus, infatti, affronta in casa la Lazio, reduce dalla sconfitta contro il Napoli. La squadra di Ancelotti riceve il Milan in una sfida piena di incroci, come quello tra i due allenatori, grandi amici. L’Inter affronta il Torino per riscattare il passo falso della prima giornata contro il Sassuolo, mentre la Roma chiude il programma sfidando l’Atalanta all’Olimpico, gara in programma lunedì sera.

IL PROGRAMMA:

SABATO 25 AGOSTO

Juventus – Lazio: ore 18.00

Napoli – Milan: ore 20.30

DOMENICA 26 AGOSTO

Spal – Parma: ore 18.00

Inter – Torino: ore 20.30

Fiorentina – Chievo: ore 20.30

Cagliari – Sassuolo: ore 20.30

Frosinone – Bologna: ore 20.30

Udinese – Sampdoria: ore 20.30

Genoa – Empoli: ore 20.30

LUNEDI’ 27 AGOSTO

Roma – Atalanta: ore 20.30