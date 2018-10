L’allenamento mattutino del Crotone è stato annullato a causa delle avverse condizioni atmosferische. Il sito ufficiale della società calabrese, con una nota, comunica il cambio di programma che ha conseguenze anche sulla partenza per la Sicilia.

ROHDEN: “PALERMO BUONA SQUADRA”

Il viaggio verso Palermo, infatti, era previsto nel pomeriggio di giorno 5 ottobre ma è stato anticipato. Alle ore 12 era in programma anche la conferenza stampa pre-partita di Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ma anche questa è stata rinviata.

ALASTRA: “INTERVENTO RIUSCITO” / FOTO

Il Crotone, quindi, si lascia alle spalle un violento nubifragio che sta colpendo tutto il Sud Italia. Il meteo previsto per domenica, giorno in cui si svolgerà la partita con il Palermo, è buono: non dovrebbe piovere e la temperatura dovrebbe essere favorevole (intorno ai 21 gradi).