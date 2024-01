D’Angelo: “Verde non mi ha mai detto che andrà via. Ragazzo di una serietà unica”

Daniele Verde al Palermo? Non è ancora tutto fatto. La società rosanero ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, ma lo Spezia fa muro, soprattutto dopo la decisiva doppietta nell’ultima gara. Le parole di Luca D’Angelo, tecnico dei liguri, confermano che deve arrivare la ‘svolta’ decisiva.

“Non sappiamo se Verde sia all’ultima partita con lo Spezia – afferma D’Angelo – . È un ragazzo di una serietà unica. A me non ha mai detto che andrà via. Era felice per il gran gol, lo ringrazio dell’abbraccio dopo la rete”.

Anche prima della partita contro il Pisa, D’Angelo aveva detto: “Verde sarà convocato. Non ho nessuna notizia riguardo una sua partenza”.

