Il Como si rinforza in difesa, ufficiale l’arrivo di Goldaniga

Il Como punta a migliorare la difesa e acquista Edoardo Goldaniga dal Cagliari. Un trasferimento a titolo definitivo, con il difensore che ha firmato un contratto fino al 2026.

Un colpo importante per il Como, dato che Goldaniga stava trovando continuità e dando garanzie in Serie A. Lo dimostra anche il malcontento dei tifosi del Cagliari, che non hanno apprezzato l’uscita del difensore ex Palermo.

Ora Goldaniga è chiamato a dare un contributo al sogno promozione del Como, che dopo lo stop in casa con l’Ascoli è comunque saldo fra i primi posti di Serie B.

Goldaniga al Como a titolo definitivo. A Edo va il ringraziamento per tutto ciò che ha portato in dote in questi anni. In bocca al lupo per il futuro, Golda 💪🏼🔴🔵 ➡️ https://t.co/MMz1QWioK4 pic.twitter.com/5vEk3oPd90 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 28, 2024