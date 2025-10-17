De Biasi al CorSport: “Inzaghi è il re delle promozioni, un vincente come Gigi Simoni”

“In panchina c’era De Zerbi, mi chiama Zamparini, e mi propone non di l sostituirlo ma di fargli da tutor. Io ero Ct dell’Albania, avrei dovuto liberarmi. Il presidente insisteva, io neppure sentii la Federazione e gli dissi che non potevo. Non era una situazione chiara”.

È l’aneddoto di Gianni De Biasi, intervistato dal Corriere dello Sport su Palermo e Modena. Il tecnico poteva sedere sulla panchina rosanero. “Sono stato sondato a marzo prima della gara di Salerno. Ma subito dopo la squadra ne ha vinte due di fila battendo il Sassuolo e non se n’è fatto niente”.

“Se ci sono rimasto male? No, perché tifavo per il Palermo in A e non ero lì a gufare. In Sicilia ho vissuto un periodo bellissimo, professionale ed umano: una promozione in B, allenatori come Tom Rosati, Giagnoni, Veneranda. Ma a Modena sono legate enormi gioie da tecnico: sono stato 3 anni e un pezzetto, li ho presi penultimi in C, li ho salvati e costruito col ds Tosi un cammino straordinario sino alla A. Vinsi anche la Supercoppa di C battendo il Palermo”.







Infine, Inzaghi. “Per me è come Gigi Simoni che negli anni ’80 era il re delle promozioni. Vinceva e poi sceglieva di tornare in B per rivincere altrove. Ma Pippo col Palermo in A conta di starci in pianta stabile”.