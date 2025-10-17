Serie C, Ospitaletto – Cittadella: dove vederla in diretta tv e streaming
L’Ospitaletto affronta il Cittadella nella 10a giornata di campionato (girone A di Serie C). Calcio d’inizio alle ore 17.30 di oggi, sabato 18 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?
OSPITALETTO – CITTADELLA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C
La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 252. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.