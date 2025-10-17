Repubblica - "Il Barbera uno stadio da record: per la quinta volta oltre 30mila" ​​

Un “Renzo Barbera” da record. Un vero e proprio baluardo non solo per le prestazioni settimanali del Palermo, ma anche per la costante partecipazione del pubblico rosanero, che colloca l’impianto tra i più caldi nel panorama calcistico nazionale.

Contro il Modena si registrerà la quinta presenza consecutiva di trentamila spettatori. Una tendenza consolidata sin dall’inizio della stagione, a partire dalla prima giornata: la sfida contro la Reggiana ha infatti segnato il debutto nel torneo per Inzaghi e i suoi con ben 30.868 persone sugli spalti. Successivamente, contro il Frosinone, il numero è salito a 32.181, per poi raggiungere il picco massimo contro il Bari (32.363). Infine, nell’ultimo incontro con il Venezia, sono stati presenti 31.933 tifosi.

Da ricordare anche l’amichevole contro i cugini del Manchester City, in cui sono stati emessi addirittura 34.665 biglietti, un dato vicino al record assoluto di 35.872 spettatori ottenuto contro la Sampdoria in Serie A quindici anni fa. Numeri che in Serie B rappresentano un primato: il campionato viaggia su una media di circa diecimila presenze a partita, mentre il Palermo le triplica arrivando a 31.836 spettatori per incontro.







Per riferimento, la Sampdoria, seconda per seguito, totalizza 23.523 presenze medie, seguita dal Bari con 15.940. Superati anche club di Serie A come Genoa (31.003), Bologna (28.005), Lecce (26.031), Verona (24.882), Torino (22.945) e Udinese (21.823). Il Palermo rimane così dietro solo ai grandi club quali Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Juventus. Lo riporta Repubblica.