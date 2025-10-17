Verso Palermo - Modena, alle 19.30 puntata speciale di “Mi manda Monastra” ​​

Manca poco a Palermo – Modena, il big match dell’intera giornata di Serie B e cresce l’attesa, come testimonia il fatto che ancora una volta lo stadio sarà sold out.

Sarà la partita di Palumbo, grande ex della giornata, come Di Mariano, che torna al “Barbera” da avversario. Sarà la gara che potrebbe riportare il Palermo in testa alla classifica, scavalcando proprio il Modena.

E visto che si tratta di un match speciale scenderà in campo pure la trasmissione “Mi Manda Monastra”, con una puntata “extra” del talk condotto dal direttore di Stadionews, Guido Monastra, con Roberto Parisi.







“Mi manda Monastra” andrà in onda oggi, venerdì 17, alle 19.30 dalla pizzeria “La Braciera” di via San Lorenzo e sarà visibile sulle pagine Fb di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime.

Si parlerà delle ultimissime dal centro sportivo di Torretta, della probabile formazione rosanero, che potrebbe presentare qualche sorpresa, e dei temi tattici della gara. Sarà possibile come sempre commentare in diretta e porre domande.

