Ceccaroni: "Col Modena è una gara importante, ma siamo solo all'inizio" ​​

Pietro Ceccaroni è stato uno dei migliori in questo avvio di stagione. Il difensore ha dovuto saltare la gara contro lo Spezia per squalifica, ma è pronto a tornare nel big match contro il Modena. In un’intervista esclusiva per RGS, il 32 rosanero ha parlato dell’importanza della sfida contro la capolista.

“È una partita molto importante – afferma – . Siamo solo all’inizio, dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto. Ci sarà il tutto esaurito, però è una gara come le altre, vale tre punti. Dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato”.

Se il Palermo dovesse vincere, sarebbe al primo posto in classifica. “Ti darebbe modo di lavorare con ancora più entusiasmo, ma siamo all’inizio, dobbiamo pensare a lavorare e ad affrontare la partita nel modo giusto”, dice.







Fino alla prossima sosta mancherà Bani, il leader della difesa. Ceccaroni è pronto a far valere la sua esperienza. “Abbiamo dimostrato che questa è una squadra formata da venti titolari. Chi sarà scelto, dovrà dare battaglia. Io se posso dare una mano con la mia esperienza, ben volentieri. I miei compagni sono all’altezza“.

La fascia sinistra funziona a meraviglia. “Con Augello ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo un bellissimo rapporto anche fuori dal campo. Anche queste cose si vedono, mi trovo molto bene. Faccio quello che chiede l’allenatore”, dice Ceccaroni.

“Inzaghi è sempre molto carico, ha entusiasmo da trasmettere – continua – . Queste partite si preparano allo stesso modo. Serve entusiasmo e voglia di fare, passa tutto dall’allenamento. Inzaghi non paga quando va nei bar o ristoranti? Beato lui (ride, ndr.), io pago sempre tutto“.

