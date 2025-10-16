Palermo, regalo di laurea per Silvio: maglia autografata da Brunori e Inzaghi / VIDEO
Il Palermo consegna il regalo di laurea a Silvio, il ragazzo con tetraparesi spastica laureato in scienze e tecnologie agrarie con 110 e lode che si occupa di curare l’orto del centro sportivo di Torretta.
“Picciotti, ringrazio il mister Inzaghi e il nostro capitano Matteo Brunori, ma ora fatimi spicciari che devo travagghiari“, ha detto Silvio scherzando.
“Giornata speciale per il dottor Silvio, che, tra una cura e l’altra dell’orto di Torretta, ha festeggiato la laurea in Agraria ricevendo una sorpresa indimenticabile: la maglia del Palermo consegnata e autografata da capitan Brunori e mister Inzaghi in persona. Un gesto pieno di affetto, per un ragazzo che ogni giorno ci insegna cosa significa amore per questi colori”.
Il video
