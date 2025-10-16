Palermo, regalo di laurea per Silvio: maglia autografata da Brunori e Inzaghi / VIDEO

Il Palermo consegna il regalo di laurea a Silvio, il ragazzo con tetraparesi spastica laureato in scienze e tecnologie agrarie con 110 e lode che si occupa di curare l’orto del centro sportivo di Torretta.

“Picciotti, ringrazio il mister Inzaghi e il nostro capitano Matteo Brunori, ma ora fatimi spicciari che devo travagghiari“, ha detto Silvio scherzando.

“Giornata speciale per il dottor Silvio, che, tra una cura e l’altra dell’orto di Torretta, ha festeggiato la laurea in Agraria ricevendo una sorpresa indimenticabile: la maglia del Palermo consegnata e autografata da capitan Brunori e mister Inzaghi in persona. Un gesto pieno di affetto, per un ragazzo che ogni giorno ci insegna cosa significa amore per questi colori”.







Il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

