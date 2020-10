Parla René De Picciotto. Dopo i rumors che lo hanno voluto sempre più incessantemente a Trapani per prendere ulteriori informazioni sull’opzione di acquisizione del Dattilo, l’imprenditore è stato intervistato da Manlio Mezzatesta di Tgr Sicilia, al quale ha parlato delle sue intenzioni.

“Incontrerò il sindaco, dovrò vedere come sarà accolto in città – afferma il finanziere -, come verrò percepito. Non mi voglio imporre per niente“.





Due le opzioni per l’acquisizione: “O aspetto che il titolo viene attribuito dal sindaco di Trapani – stile Palermo di Mirri -, o si fa un accordo con il Dattilo, per usare questa società con un possibile cambiamento di nome”.