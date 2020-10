La Juventus torna a casa da Crotone con un solo punto dopo una partita molto combattuta. Chiesa, al debutto, prima fa l’assist per Cuadrado, poi si fa espellere. Grandissima vittoria del Napoli che non lascia speranze all’Atalanta chiudendo la pratica già a primo tempo. Il Milan torna a vincere il derby grazie a un super primo tempo dominato da Ibrahimovic. Benissimo la Sampdoria, che in casa batte la Lazio priva di Immobile (squalificato).

Napoli – Atalanta: FINALE 4 – 1 Marcatori: 23′ p.t. Lozano (N), 27′ p.t. Lozano (N), 30′ p.t. Politano (N), 43′ p.t. Osimhen (N), 23′ s.t. Lammers (A)

Sampdoria – Lazio: FINALE 3 – 0 Marcatori: 32′ p.t. Quagliarella (S); 41′ p.t. Augello (S); 29′ s.t. Damsgaard (S)

Inter – Milan: FINALE 1 – 2 Marcatori: 12′ p.t. Ibrahimovic (M); 16′ p.t. Ibrahimovic (M); 28′ p.t. Lukaku (I); al 12′ p.t. Ibrahimovic (M) ha sbagliato un rigore

Crotone – Juventus: FINALE 1 – 1 Marcatori: 12′ p.t. Simy (C); 21′ p.t. Morata (J); al 15′ s.t. espulso Chiesa (J)

Domenica 18 ottobre

Bologna – Sassuolo: ore 12.30

Spezia – Fiorentina: ore 15.00

Torino – Cagliari: ore 15.00

Udinese – Parma: ore 18.00

Roma – Benevento: ore 20.45

Lunedì 19 ottobre

Verona – Genoa: ore 20.45

