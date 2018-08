Un maledetto schianto sull’Adriatica, nel tratto di strada che collega Rimini a Riccione, pose fine alla vita di Gianni De Rosa il 2 agosto di 10 anni fa. Morte prematura, a soli 51 anni, per uno degli attaccanti più amati e ricordati dai tifosi del Palermo.

De Rosa sbarcò a Palermo nel novembre del 1981, dopo uno scambio con il Como che vide Egidio Calloni compiere il percorso inverso. Il primo anno di De Rosa in Sicilia fu assolutamente straordinario: 19 gol segnati (che gli assicurarono il titolo di capocannoniere della squadra e del campionato di Serie B), Serie A sfiorata e un gol al Verona che lo ha spedito di diritto nella leggenda.

Quel destro al volo, all’incrocio dei pali, sotto la Curva Nord e contro la capolista, rimane uno dei gesti tecnici più belli di sempre nella storia del Palermo. Un eurogol, un ricordo sempre vivo nella mente dei tifosi rosa. In quella stessa stagione, De Rosa segnò anche una doppietta ad un giovane Zenga in un match contro la Sambenedettese. Era la squadra di Montesano, Lopez e Volpecina (che qualche anno dopo vinse lo scudetto con Maradona a Napoli).

L’anno successivo De Rosa mise a segno 10 reti, ma le sue marcature non contribuirono ad un cammino soddisfacente della squadra e il Palermo chiuse il campionato al quattordicesimo posto in classifica (con il compianto Roberto Parisi al primo anno di presidenza della società) e con una salvezza conquistata a fatica. Al termine della stagione, l’attaccante classe ’56 venne ceduto al Napoli. Le stagioni in rosanero, per lui, furono però le più entusiasmanti e ricche di soddisfazioni: “Io e la mia famiglia siamo rimasti colpiti da questa meravigliosa città. Ricordo quando i tifosi mi acclamavano al mio ingresso in campo”, disse in un’intervista.

Poi quell’incidente in scooter che lo ha tolto all’affetto della moglie Manuela e delle figlie troppo presto. Le due stagioni all’ombra di Monte Pellegrino e quelle 29 reti lo rendono però, tutt’oggi, indimenticabile per Palermo e i suoi tifosi.

