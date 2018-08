C’è attesa per il nuovo esordio stagionale del Palermo, in programma domenica 5 agosto alle 20.30 contro il Vicenza (INFO BIGLIETTI). Ma chi verrà schierato dal primo minuto? Il nuovo modulo di Bruno Tedino sarà con ogni probabilità il 4-3-1-2. Accantonato definitivamente il 3-5-2 della passata stagione.

Secondo quanto scrive Benedetto Giardina nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, in porta dovrebbe partire titolare il nuovo arrivo, Alberto Brignoli. Nelle attuali gerarchie, l’ex Benevento è in vantaggio su Pomini. Poi la linea di difesa a 4. Senza alcun dubbio, i terzini saranno gli altri due nuovi arrivati: Salvi e Mazzotta. Rispoli e Aleesami, infatti, seppur ancora a disposizione attendono novità per il trasferimento.

Al centro della difesa, Szyminski è certo di una maglia da titolare e, con ogni probabilità, sarà affiancato da Rajkovic. Il serbo è in trattativa per dilazionare il suo contratto oneroso e potrebbe restare in rosanero. A centrocampo ci saranno Murawski e Fiordilino, mentre il terzo posto in mezzo al campo se lo giocano Jajalo (vale lo stesso ragionamento fatto per Rajkovic) e il nuovo acquisto Haas.

In attacco, Trajkovski agirà alle spalle di un partente Nestorovski e di uno tra Balogh e Moreo. A meno che, non si decida in extremis per l’esclusione del numero 30 rosanero in caso di novità provenienti dal calciomercato. Contro il Vicenza, le scelte di Tedino saranno pressochè obbligate.

