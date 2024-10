Delio Rossi: “La B è lunga, bisogna aspettare. Il Palermo è deputato a vincere i campionati”

“La B è lunga. Bisogna aspettare. A maggior ragione se non ci sono soldi in B, figuriamoci in A”. Questa l’opinione di Delio Rossi sul torneo cadetto e sul mercato.

L’ex allenatore del Palermo è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha esposto la sua visione sui rosanero. “Mi dispiace perché sono legato a tutte le squadre che ho allenato – ha detto il tecnico -. Il Palermo solo perché si chiama Palermo è deputato a vincere i campionati”.

Poi, le parole sull’esonero di Vivarini. “Di solito le squadre che retrocedono o fanno subito bene o fanno male. O rischiano oppure tornano subito. Mi dispiace per Vivarini: è un buon allenatore”.