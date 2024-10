Serie C Girone C, 11a giornata: il Trapani sfida in trasferta il Monopoli

L’undicesima giornata del Girone C di Serie C si apre con il Trapani in trasferta a Monopoli per cercare la seconda vittoria di fila. Domani il Catania che ospita il Latina e il Messina che sfida l’Avellino in esterna.

IL PROGRAMMA

Sabato 26 ottobre 2024

Cavese – Potenza: ore 15.00

Monopoli – Trapani: ore 15.00

A. Cerignola – Picerno: ore 17.30

Domenica 27 ottobre 2024

Altamura – JuveU23: ore 15.00

Avellino – Messina: ore 15.00

Catania – Latina: ore 15.00

Taranto – Turris: ore 15.00

Benevento – Casertana: ore 15.30

Giugliano – Crotone: ore 17.30

Sorrento – Foggia: ore 17.30