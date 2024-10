Palermo – Reggiana, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma in gran parte la formazione che ha pareggiato sul campo del Modena. In difesa c’è Ceccaroni sulla fascia sinistra. Ranocchia è in panchina: gioca Verre. In attacco spazio a Insigne, Henry e Di Francesco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 15)

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (Cap.), 6 Gomes, 26 Verre; 11 Insigne, 20 Henry, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda.





Allenatore: Dionisi.

REGGIANA (4-3-2-1): 22 Bardi (Cap.); 15 Fiamozzi, 13 Meroni, 44 Lucchesi, 24 Fontanarosa; 25 Ignacchiti, 6 Stulac, 5 Sersanti; 7 Marras, 80 Girma; 10 Vido.

A disposizione: 1 Motta, 8 Cigarini, 16 Reinhart, 17 Libutti, 18 Okwonkwo, 23 Pettinari, 27 Maggio, 29 Urso, 30 Vergara, 31 Sampirisi, 87 Nahounou, 90 Portanova.

Allenatore: Viali.

ARBITRO: Massimi (Termoli).

AA1: Vecchi (Lamezia Terme).

AA2: Catallo (Frosinone).

IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma 1).

VAR: Minelli (Varese).

AVAR: Longo (Paola).

