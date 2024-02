Di Francesco: “È una grande vittoria. Siamo tutti uniti verso un obiettivo”

“È una grande vittoria. Abbiamo sofferto all’inizio ma al momento opportuno abbiamo fatto male al Como”. Lo dichiara Federico Di Francesco, interventuto nel posto partita del match vinto col Como e autore di una rete.

“Vincere in questa cornice bellissima è stato impagabile – dice l’attaccante del Palermo -. Ora prepariamo la prossima partita. Il gol? Alle volte le proviamo in settimana, volevamo fare un’altra cosa ma al momento abbiamo improvvisato, ringrazio Brunori per l’assist. Il Como è partito bene ma noi siamo rimasti uniti e abbiamo portato la partita dalla nostra parte. Ci siamo sacrificati, abbiamo rincorso tutti i palloni”.

“Corini all’intervallo ci ha detto di continuare a giocare come l’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Abbiamo dimostrato di voler vincere, tutti quanti uniti verso l’obiettivo. È la strada da seguire”.

