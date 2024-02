Roberts: “Non abbiamo concretizzato. Complimenti al Palermo”

Parla Osian Roberts. Il tecnico del Como è intervenuto in conferenza stampa per commentare la pesante sconfitta subita nel campo del Palermo con il risultato di 3 – 0.

“Abbiamo iniziato bene la gara, sapevamo che sarebbe stata difficile – afferma Roberts -. Il Palermo ha fatto gol ed è stata una grossa delusione per noi, ma abbiamo continuato a giocare. La seconda rete ha chiuso la partita. Abbiamo fatto bene, con un buon possesso palla ma non abbiamo concretizzato”.

“Le sostituzioni a centrocampo hanno penalizzato il nostro ritmo – continua -. Chi è entrato ha fatto bene. Volevamo giocare qua a Palermo come al nostro solito e in parte lo abbiamo fatto, ci è mancato il gol. I gol cambiano le partite, nel primo tempo ci è mancata la finalizzazione”.

“Penso che il Palermo ha difeso molto bene, ha fatto una buona prestazione, ma anche noi – aggiunge il tecnico -. È stata una bella partita, competitiva. Nel primo tempo abbiamo creato ma non abbiamo segnato, il Palermo sì. Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma ci sono aspetti positivi su cui lavorare. Dobbiamo lavorare duro per riscattarci alla prossima partita”

Lodi ai rosanero: “Complimenti al Palermo per aver vinto, non ci sono scuse per noi. Per le statistiche noi abbiamo avuto più possesso palla e tiri, ma non è stato abbastanza. Dobbiamo accertarlo e tornare più forti. Oggi il Palermo ha sfruttato meglio le occasioni”.

