Dionisi, futuro sempre più incerto: “linea calda” tra Palermo e Manchester

Alessio Dionisi dovrebbe restare in sella. Da viale del Fante non arrivano conferme ufficiali ma la sensazione è questa. Di sicuro, però, le discussioni sul futuro del tecnico si sono intensificate dopo il pareggio con il Mantova, stato sottolineato da una bordata di fischi senza precedenti che il pubblico rosanero ha riservato all’allenatore.

Il Palermo ha fallito ancora

Nelle prossime ore proseguiranno le consultazioni tra Palermo e Manchester: non si può escludere nulla ma a questo punto è difficile ipotizzare che ci siano i tempi per un ‘blitz’ in panchina. Domenica c’è la partita col Cosenza, delicatissima per i padroni di casa (ultima spiaggia per la salvezza) ma anche per il Palermo, che in caso di sconfitta (con o senza cambio in panchina) entrerebbe ufficialmente in lotta per evitare i playout, che nelle ultime tre giornate si sono avvicinati pericolosamente.

È fuori di dubbio che ancora una volta il Palermo ha fallito la prova dal punto di vista tecnico e caratteriale. Nonostante il vantaggio con cui ha chiuso il primo tempo, la squadra ha avuto un approccio disastroso al secondo tempo, ha subito due gol in dieci minuti, riportando a galla antichi vizi.





E la gestione dei cambi da parte di Dionisi non ha convinto. L’ingresso di Vasic per Pohjanpalo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha scatenato la sonora contestazione dei tifosi inferociti per l’ennesimo flop di una squadra che, almeno in teoria, dovrebbe competere per il vertice.

Scorie tecniche e mentali

Un pareggio che lascerà strascichi inevitabili sul morale e sull’autostima. Ci saranno anche scorie tecniche, visto che le squalifiche di Diakité e Ceccaroni imporranno nuove riflessioni sul modulo. Dall’infermeria non ci sono belle notizie: Nikolaou e Di Francesco domenica non sono stati nemmeno convocati e bisognerà capire se saranno recuperabili. Ci sono da valutare anche le condizioni fisiche di Magnani, che contro il Mantova ha giocato il secondo tempo con una vistosa fasciatura.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA