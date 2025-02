Serie A, il presidente Simonelli: “Prossimo campionato al via il 23 e 24 agosto”

Enzo Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Radio 1 e ha parlato della concreta possibilità che il prossimo campionato di Serie A inizi il weekend del 23-24 agosto.

“Posso anticipare che, al 99%, il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto. Vogliamo evitare il calcio a Ferragosto”, afferma. Simonelli ha parlato anche dell’intasamento del calendario: “È il vero problema del calcio: per le squadre, per gli allenatori, per i giocatori. Però è una cosa che non dipende dalla Lega Calcio italiana. Non possiamo far niente per ridurre il numero di partite.

Infine, ha commentato la possibilità di vedere una Serie A a 18 squadre: “Vorrebbe dire quattro partite in meno, però vorrebbe dire anche un campionato meno avvincente, meno rappresentativo di tutta Italia. Il cambio di format al momento non mi sembra realizzabile a breve”.





