Djokovic – Prizmic, dove vederla in diretta tv e streaming / Australian Open

Novak Djokovic fa il suo esordio agli Australian Open. Al primo turno il numero uno al mondo affronta il croato Prizmic. Ma dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming?

AUSTRALIAN OPEN, DJOKOVIC – PRIZMIC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita fra Djokovic e Prizmic sarà visibile su Dazn. L’emittente streaming ha acquistato i diritti per la visione del primo grande Slam del 2024 e li trasmetterà in diretta in canali dedicati. Djokovic – Prizmic sarà visibile nel canale “Giorno 1). Le partite saranno visibili in diretta anche in tv su Eurosport, canale 209 e 210 di Sky Sport (streaming su Sky Go, Now e Discovery+).