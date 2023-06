MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Forse questo momento doveva arrivare, forse c’è un tempo per tutto”. Si apre così la lettera aperta con cui l’imprenditore Antonio Cottone annuncia le proprie dimissioni da presidente della Don Carlo Misilmeri (di cui è vertice e sponsor da alcuni anni attraverso la pizzeria-ristorante “La Braciera”).

Nel sottolineare i meriti e i risultati ottenuti nell’ultimo quadriennio dalla formazione che attualmente milita in Eccellenza e dalle squadre giovanili (su tutte la vittoria del campionato regionale Juniores), Cottone annuncia che comunque resterà sponsor ufficiale della squadra per il prossimo anno: “Lascio, nonostante tutto, con la consapevolezza di aver scritto la storia del calcio a Misilmeri, portando la squadra ad essere, negli ultimi due anni, la migliore sul territorio palermitano (dopo il Palermo calcio)”.

DIMISSIONI ANTONIO CONTE: LA LETTERA DELLA DON CARLO MISILMERI

Forse questo momento doveva arrivare, forse c’è un tempo per tutto. È così che, a malincuore, la decisione di lasciare la presidenza della Don Carlo Misilmeri si è resa necessaria. Gli imprescindibili e inderogabili impegni familiari e lavorativi non mi permettono di dedicare il doveroso impegno che una squadra ambiziosa come quella della Don Carlo merita.

Il mio cuore resta legato a Misilmeri e a tutto il popolo misilmerese, che non finirò mai di ringraziare per il supporto riservatomi durante questi 4 anni, motivo per cui non farò mancare il sostegno economico che continuerò a garantire come sponsor ufficiale della Squadra per il prossimo anno.

Lascio, nonostante tutto, con la consapevolezza di aver scritto la storia del calcio a Misilmeri, portando la squadra ad essere, negli ultimi due anni, la migliore sul territorio palermitano (dopo il Palermo calcio) riempiendoli con una semifinale di coppa Italia regionale, una finale regionale playoff, una semifinale regionale playoff e, gioia più grande, la vittoria del campionato regionale con la juniores.

Ritorno a ringraziare tutti i misilmeresi, nessuno escluso, non nominando nessuno per evitare dimenticanze, perché da ognuno di Voi ho imparato qualcosa, sia essa positiva o negativa, che mi porterò dietro come un bel ricordo che ha accresciuto il mio bagaglio culturale ma mettendo un accento particolare su quello sparuto numero di tifosi che mi ha seguito in lungo e in largo per tutta la Sicilia… e oltre!

Ogni inizio ha una sua fine. Chissà… un giorno… ci incontreremo di nuovo!”.

