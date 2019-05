Un gruppo di imprenditori palermitani sarebbe interessato a rilevare una quota minoritaria del Palermo. Non tutti i soggetti che circolano in queste ore hanno confermato la loro disponibilità a tirare fuori soldi. Tra quelli che potrebbero versare soldi nel nuovo Palermo c’è Tommaso Dragotto, titolare della Sicily By Car, l’azienda che si occupa del noleggio auto, presente in molti aeroporti nazionali e internazionali.

Dragotto è stato intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia e ha parlato della possibilità di entrare nel club rosanero. “Voglio dare un contributo considerando il mio cognome e la mia azienda – dice . Se c’è da uscire qualche soldo mi sta bene. Bisogna però capire cosa stia succedendo“.

“La Serie C non mi interessa“, afferma Dragotto in riferimento agli ultimi sviluppi che hanno colpito il Palermo. “Non credo in Arkus – continua – . Dovrebbero mostrare i soldi già versati per dimostrare la loro serietà al pubblico palermitano”.

“Non ci proponiamo come alternativa – conclude – ma come sostegno alla proprietà con circa tre milioni di euro“.

LEGGI ANCHE

PALERMO, C’È ANCHE L’IPOTESI PLAYOUT

MALAGÒ: “DISPIACIUTO PER IL PALERMO”

IL COMMENTO DI FOSCHI

COMUNICATO FIGC, COME CAMBIA IL COLLEGIO GIUDICANTE