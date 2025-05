Eccellenza, sabato la Supercoppa: Athletic Palermo e Milazzo si contendono il primo trofeo “Abisso”

Andrà in scena sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16 sul terreno di gioco del “Fresina” di Sant’Agata di Militello, il primo trofeo “Bino Abisso”, di fatto una Supercoppa del campionato di Eccellenza. A contendersi la coppa saranno Athletic Club Palermo e Milazzo.

Come arriva l’Athletic Palermo

A rappresentare il girone A di Eccellenza, fresco di promozione in Serie D, ci sarà la schiacciasassi Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno chiuso la stagione regolare al primo posto con 75 punti raccolti a +5 sul Gela secondo. Per gli uomini di Raciti ben 23 vittorie in campionato sei pareggi e appena una sconfitta. Sono 72 le reti segnate, soltanto 20 quelle subite.

Come arriva il Milazzo

Rispetto ai colleghi del girone A, il Milazzo ha sofferto fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata per vincere il campionato di Eccellenza girone B per ottenere la promozione in Serie D. I mamertini hanno chiuso la stagione con 66 punti a +2 sul Modica secondo. Per i ragazzi del tecnico Bognanni 19 vittorie, 9 pareggi e soltanto due sconfitte. Sono 41 le reti segnate, ma soltanto 11 quelle subite.





Il regolamento della Supercoppa

Si gioca quest’anno per la prima volta la Supercoppa di Eccellenza che vede sfidarsi le squadre vincenti e promosse in Serie D dei rispettivi gironi. Memorial intitolato a Benedetto Bino Abisso, storico dirigente palermitano scomparso circa un anno fa a 75 anni per un malore improvviso. Si giocheranno come di consueto 90 minuti e, in caso di parità al triplice fischio, si procederà direttamente ai calci di rigore.