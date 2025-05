Cesena, Bastoni: “Puntiamo a riscattarci già dal match col Palermo”

Simone Bastoni, difensore del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa al termine della clamorosa sconfitta per 3 a 0 subita in trasferta contro il Mantova. Chiaramente deluso dal risultato, Bastoni ha comunque espresso fiducia nella capacità della squadra di rialzarsi già a partire dalla prossima gara contro il Palermo, valida per la 36a giornata di Serie B.

“Probabilmente il punteggio finale è un po’ troppo severo, perché l’approccio alla partita era stato positivo. Purtroppo, però, non è bastato. Ora dobbiamo cercare di trarre il massimo insegnamento da questa sconfitta e concentrarci subito sulla prossima sfida contro il Palermo”, ha dichiarato.

Il difensore ha poi concluso: “Il tempo che ci separa dal prossimo impegno è poco. Dobbiamo essere bravi a resettare in fretta e sfruttare subito l’occasione per riscattarci già a partire dalla partita contro il Palermo”.





