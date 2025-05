Serie B, un match della 37a giornata gratis su Dazn: ecco quale

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Sfida ad alta quota allo stadio ‘Zini’, dove la Cremonese di Giovanni Stroppa ospita il Sassuolo già promosso, guidato da Fabio Grosso. I grigiorossi, reduci dal pareggio esterno con la Sampdoria, cercano una vittoria preziosa per allungare sulla Juve Stabia, che nel turno precedente ha accorciato le distanze di due punti. Il Sassuolo, invece, punta a chiudere il campionato in vetta alla classifica: i neroverdi mantengono sei punti di vantaggio sul Pisa, secondo in classifica e ormai con un piede e mezzo in Serie A.