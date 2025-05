Serie D, domenica l’ultimo atto della stagione: si decidono promozione e retrocessioni

Domenica 4 maggio si chiude la stagione regolare 2024/2025 di Serie D Girone I. Si giocherà infatti l’ultima giornata con tanti verdetti ancora da scrivere sia in testa che in coda.

Lotta al vertice

Si deciderà tutto, probabilmente, negli ultimi 90 minuti nel duello a distanza tra Siracusa, primo, e Reggina, seconda. Gli aretusei, che mantengono il +1 sui calabresi secondi, dovranno vedersela con l’Igea a Barcellona Pozzo di Gotto. Gli amaranto invece faranno visita alla Sancataldese. In caso di arrivo a pari punti al vertice, si dovrà giocare uno spareggio promozione su campo neutro.

Playoff

Definito il quadro dei playoff, che non danno un ulteriore posto per il salto in C ma solo un miglior coefficiente in caso di richiesta di ripescaggio. Così chi arriverà secondo tra Siracusa e Reggina sfiderà in semifinale la Vibonese già ufficialmente quinta. Nell’altro scontro se la vedranno Scafatese e Sambiase.





Lotta salvezza

La lLotta salvezza a 90 minuti dalla fine è un vero e proprio rebus. Attualmente, con il Locri ultimo a 23 punti e il Sant’Agata penultimo a 24 entrambe le squadre sarebbero condannate alla retrocessione diretta visti gli 8 punti di distacco dei messinesi con l’Enna quintultimo che sarebbe matematicamente salvo. Si giocherebbe quindi un solo playout, che attualmente vedrebbe protagoniste Favara e Licata. Ma tutto può succedere vista la classifica cortissima: Acireale 33, Enna 32, Favara 30, Licata 28, Sant’Agata 24, Locri 23.

Il programma della 34a giornata (riposa il Sambiase)

Favara – Sant’Agata

Igea – Siracusa

Locri – Acireale

Nissa – Licata

Pompei – Enna

Sancataldese – Reggina

Scafatese – Ragusa

Vibonese – Paternò

