Empoli, Guido Pagliuca è il nuovo allenatore / UFFICIALE ​​

Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli: il tecnico ha stupito il club toscano dopo la grande stagione in Serie B alla guida della Juve Stabia, con la quale ha raggiunto da neopromossa la semifinale dei playoff.

L’Empoli è una delle tre squadre retrocesse dalla Serie A: gli azzurri figurano almeno ai nastri di partenza tra le favorite per la promozione diretta.

IL COMUNICATO

Empoli Football Club comunica che Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca inizia il suo percorso in panchina nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli affida la guida della prima squadra in Serie D. Tre anni dopo approda al Borgo a Buggiano, con cui ottiene subito la promozione tra i professionisti. In seguito guida il Gavorrano in Lega Pro, poi il Bogliasco, prima di arrivare alla Lucchese nella stagione 2013/14: anche in questo caso centra la promozione, vincendo il campionato di Serie D. Dopo le esperienze sulle panchine di Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’ottobre 2019 diventa vice allenatore della Cremonese in Serie B. Il suo percorso prosegue alla guida della Pianese in Serie D, e successivamente di Lucchese e Siena in Serie C. Nell’estate del 2023 firma con la Juve Stabia, con cui conquista la promozione in Serie B. Con i campani ha chiuso lo scorso campionato al quinto posto, centrando i play-off.