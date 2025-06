Gattuso nuovo ct dell’Italia, Lippi: “Sono felice per lui, può fare molto bene”

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Marcello Lippi — ex ct campione del mondo nel 2006 — ha commentato con entusiasmo l’arrivo del suo ex giocatore sulla panchina azzurra, augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura.

“Sono molto felice per Rino, sono sicuro che farà molto bene sulla panchina della Nazionale” – ha ammesso – . Gattuso raccoglie una sfida importante, subentrando a Luciano Spalletti con il compito di rilanciare l’Italia dopo anni difficili.

L’obiettivo del tecnico calabrese è chiaro: riportare la Nazionale ai Mondiali, competizione da cui gli Azzurri sono assenti dal 2014, quando parteciparono in Brasile. L’Italia ha infatti mancato la qualificazione sia nel 2018 che nel 2022. L’esonero di Spalletti è arrivato principalmente in seguito alla sconfitta con la Norvegia, che ha complicato il percorso di qualificazione, nonostante la successiva vittoria per 2 – 0 contro la Moldavia. Ora tocca a Gattuso riaccendere le speranze e guidare il nuovo corso azzurro.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO SI ACCENDE