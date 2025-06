Pescara, Valzania: "Contro il Catania è stata la svolta, ma avrei voluto evitarli nei playoff" ​​

Luca Valzania, centrocampista del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero, tornando a parlare dei playoff di Serie C, conclusi con la promozione dei biancazzurri in B, grazie alla vittoria in finale contro la Ternana. Il centrocampista ha ammesso che, potendo scegliere, avrebbe evitato di affrontare il Catania nei playoff, ritenendola una delle squadre più attrezzate per la promozione. Tuttavia, ha anche sottolineato come proprio la vittoria contro gli etnei abbia dato al Pescara la spinta decisiva per completare il percorso e conquistare la promozione.

“Ora posso dirlo, avrei evitato volentieri il Catania nei playoff. Era una delle candidate alla vittoria. Il successo al Massimino è stato la svolta, ci ha dato una grande forza mentale. Baldini ripeteva che non dovevamo avere paura di nessuno, che avevamo già vinto a Terni e a Chiavari e che potevamo giocarcela con tutti”.

Poi si sofferma sulla stagione appena disputata in Serie C: “A Pesaro e a Cerignola c’è stato qualche brivido nelle gare di andata, che poi abbiamo vinto uscendo alla distanza nei secondi tempi, invece la finale di ritorno con la Ternana è stata una partita pazzesca. Nei primi 45’ loro hanno creato alcune occasioni concentrate in pochi minuti, soprattutto sugli sviluppi di calci d’angolo, ma, nonostante alcuni interventi decisivi di Plizzari, non ho avuto la sensazione che potessero batterci”.





