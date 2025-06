Sampdoria, Evani: "Ancora non abbiamo fatto nulla, al ritorno ci sarà da soffrire" ​​

Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa al termine del match d’andata dei playout, vinto per 2 – 0 contro la Salernitana al “Marassi”. Un risultato significativo per i blucerchiati, che ora intravedono da vicino l’obiettivo salvezza e la permanenza in Serie B.

“Sono due mesi che lavoriamo con difficoltà e quindi c’era un’atmosfera diversa, un sentimento diverso. Sappiamo benissimo che non abbiamo fatto nulla. Nel calcio quello che fai stasera domani già non conta più, soprattutto in occasione di questi due scontri diretti”.

Evani poi si esprime anche sul ritorno: “Ci sarà da faticare, da soffrire. Là ci sarà un’atmosfera tipo la nostra, perché anche loro hanno un grandissimo pubblico, un bello stadio, una squadra forte. Cercheremo di limitare i loro punti di forza, cercheremo di recuperare più energie possibili, perché ne abbiamo consumate tante, recuperare qualche giocatore e poi andarcela a giocare”.





