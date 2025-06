Moreno Longo non è più l'allenatore del Bari / UFFICIALE ​​

Le strade di Moreno Longo e il Bari si separano ufficialmente. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la società biancorossa ha annunciato l’addio all’allenatore piemontese, arrivato a giugno dello scorso anno con l’obiettivo di rilanciare la squadra e centrare i playoff. Tuttavia, il Bari ha chiuso la stagione al nono posto con 48 punti, restando appena fuori dalla zona playoff. Un rendimento al di sotto delle aspettative che ha portato alla decisione di interrompere il rapporto tra le parti.

Per il futuro della panchina, il nome in pole è quello di Fabio Caserta, tecnico che nella scorsa stagione ha guidato il Catanzaro proprio fino ai playoff. Il profilo di Caserta piace alla dirigenza pugliese, che vede in lui l’uomo giusto per riportare entusiasmo e ambizioni di alta classifica. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva capace di tornare a lottare per la promozione.

IL COMUNICATO UFFICIALE

SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non.





LEGGI ANCHE

PALERMO, IL MERCATO SI ACCENDE