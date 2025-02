Empoli, il ds Gemmi: “C’era un’operazione che avrei voluto concludere con il Palermo, ma…”

“Per quanto riguarda gli acquisti, per carattere non mi ritengo mai completamente soddisfatto di un mercato, indipendentemente dal contesto. C’era un’operazione che avrei voluto concludere con il Palermo…”.

Lo ha detto il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, in una conferenza che fa il punto sul mercato. Il ds descrive una trattativa coi rosanero terminata in malo modo.

“… Per vari motivi non è andata a buon fine. Il giocatore non si è mosso e di conseguenza non siamo riusciti a completare l’operazione”, ha concluso.