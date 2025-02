Spezia, D’Angelo: “Col Palermo servirà una gara di livello, hanno fatto acquisti da A”

“Col Palermo servirà una gara di livello perché affrontiamo una squadra che nel mercato invernale ha comprato tre innesti dalla A”. Non ha dubbio Luca D’Angelo, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica col Palermo.

Assente un ex di giornata, Soleri. “Nagy e Soleri non ci saranno, mentre nella rifinitura valuteremo la situazione di qualche giocatore. Non dobbiamo guardare la classifica perché si tratta di una gara secca, pensiamo a noi e basta”.

“Sono bravi a ripartire e questo ci obbligherà a essere particolarmente attenti con il pallone tra i piedi. Noi dovremo essere sempre svegli, sia sulle palle inattive che quando saremo in fase di possesso palla”, conclude.