Empoli in Serie B, il presidente Corsi: “Ci dispiace, l’epilogo per noi è triste”

L’Empoli, complice la sconfitta in casa contro il Verona per 1 – 2, è retrocesso in Serie B all’ultima giornata di Serie A. Il presidente Fabrizio Corsi ha scritto una lettera, diffusa attraverso i canali social, in merito alla retrocessione.

“C’è grande dispiacere, ci porteremo dietro questo sentimento negativo ancora per qualche giorno e poi metabolizzeremo. Sono qui per salutare e per ringraziare dell’attenzione prestata. L’epilogo per noi è triste, ma una realtà come la nostra deve mettere in preventivo che ogni campionato di A può chiudersi così”.

Poi aggiunge ancora: “Dispiace molto perché c’erano le possibilità di conquistare la salvezza, se oggi siamo a commentare un salto all’indietro è evidente che sono stati commessi degli errori. Io sono una persona molto autocritica, che analizza le cose e riparte dagli sbagli. Il nostro ambiente ha una certa cultura sportiva, da sempre, che ci dà la possibilità di fare calcio in una certa maniera e accompagna la squadra con equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte, ma anche nelle difficoltà che si trovano dentro un’annata”.





