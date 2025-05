Palermo, Desplanches convocato dall’Italia U21: giocherà l’Europeo in Slovacchia

Sebastiano Desplanches giocherà l’Europeo U21 in Slovacchia: il portiere del Palermo, reduce da una stagione complicata in rosanero, è stato convocato dal ct Carmine Nunziata e farà parte della spedizione azzurra per l’importante competizione.

A dire il vero, nonostante le difficoltà col Palermo, Desplanches è sempre stato stabilmente il titolare dell’Italia U21: anche nel corso di questa stagione ha giocato diverse partite in azzurro, offrendo ottime prestazioni.

L’ELENCO DEI CONVOCATI





Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

